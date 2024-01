Flughafen Zürich-Aktie: Eigene Prognose für 2023 deutlich übertroffen - Deutlich mehr Passagiere abgefertigt

Die eigenen Prognosen hat die Flughafenbetreiberin Flughafen Zürich klar übertroffen.

Insgesamt reisten im zurückliegenden Jahr 28,9 Millionen Passagiere vom grössten Flughafen der Schweiz in die Ferne, wie es in einer Mitteilung von Montagabend heisst. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 28 Prozent.

2023 ist der Abstand zu den Werten von vor der Corona-Krise deutlich kleiner geworden. Die Passagierzahl lag im Vorjahr nur noch 8 Prozent unter dem Wert von 2019, nachdem es 2022 noch 28 Prozent weniger waren.

Damit wurde die Anfang 2023 gemachte Prognose des Flughafens von 26 Millionen Passagieren klar übertroffen. Mit einer vollständigen Erholung der Passagierzahlen auf Jahressicht rechnet der Airport wie bisher erst im Jahr 2025.

Stetige Aufholjagd

Der Rückstand zu den Vorkrisenwerten hat sich im Jahresverlauf stetig verringert. In den Monaten September und Oktober lag das Passagieraufkommen sogar fast wieder auf dem Niveau von 2019. Im Dezember 2023 reisten 6 Prozent weniger Passagiere über Zürich als vor der Corona-Krise. Anfang des Jahres war der Rückstand dagegen noch klar zweistellig.

Die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen nahm 2023 ebenfalls zu, auf 247'456 nach rund 216'584 im Vorjahr. Dies sind 14 Prozent mehr als 2022 und 10 Prozent weniger als vor der Corona-Krise.

Die Frachtabwicklung ging derweil im Jahresvergleich um 10 Prozent auf rund 378'000 Tonnen zurück. Im Vergleich zu 2019 beträgt das Minus sogar 16 Prozent.

Fluggäste spendabler

Die Fluggäste haben 2023 am Flughafen auch mehr Geld ausgegeben als im Vorjahr. Der sogenannte Kommerzumsatz nahm im Jahresvergleich um rund 19 Prozent auf 609,3 Millionen Franken zu. Dies ist auch etwas mehr als vor der Corona-Krise, als der Flughafen 601,4 Millionen erlöste.

Das Plus war auf der Luftseite, also hinter der Sicherheitskontrolle, mit knapp 26 Prozent an stärksten. Auf der Landseite stiegen die Einnahmen dagegen nur um 12 Prozent. Dazu zählen etwas auch die Erlöse aus dem Shoppingcenter "The Circle".

Erholung im Dezember fortgesetzt

Im Dezember lag das Passagieraufkommen bei 2,2 Millionen, was einem Anstieg von 15 Prozent zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der Lokalpassagiere machte mit rund 1,5 Millionen beziehungsweise 69 Prozent den Löwenanteil aus. 31 Prozent der Passagiere nutzten den Flughafen zum Umsteigen.

Ebenso stieg die Zahl der Flugbewegungen im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 18'888. Durchschnittlich hoben damit im Dezember täglich etwas über 600 Flugzeuge in Kloten ab.

Die Flugzeuge waren im Vergleich zum Vormonat November leicht stärker ausgelastet. Im Schnitt waren 77 Prozent der Plätze besetzt, was einer Zunahme um 1,4 Prozentpunkte entspricht. Im Jahresvergleich blieb die Auslastung konstant.

Die Frachtabwicklung stieg im Dezember im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 34'688 Tonnen. Verglichen mit 2019 liegt das Minus jedoch bei 10 Prozent.

Über den Geschäftsverlauf wird der Flughafen am 8. März ausführlich berichten.

