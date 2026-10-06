Flughafen Zürich-Aktie dreht ins Plus: Passagierrekord am vergangenen Sonntag

Am 4. Oktober seien mehr als 123'000 Passagiere über den Flughafen abgewickelt worden, bestätigte der Flughafen am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP eine entsprechende Meldung des "Tages-Anzeigers".

Gemäss den - noch provisorischen - Zahlen würde dies einem Passagierhöchstwert entsprechen, erklärte ein Sprecher. Die endgültigen Zahlen würden Mitte November im Rahmen der Kommunikation zu den Verkehrszahlen publiziert.

Der Sprecher führte die hohe Zahl an Passagieren auf den Umstand zurück, dass die Herbstferien in mehreren Kantonen bereits liefen und in weiteren Kantonen an diesem Wochenende begonnen hätten. Entsprechend seien besonders viele Reisende in die Ferien aufgebrochen oder zurückgekehrt.

Die Flughafen Zürich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,77 Prozent fester bei 196,80 Franken.

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Zürich (awp)