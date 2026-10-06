|Reisende
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06.10.2026 14:00:00
Flughafen Zürich-Aktie dreht ins Plus: Passagierrekord am vergangenen Sonntag
Am vergangenen Sonntag sind so viele Flugpassagiere von Zürich abgeflogen oder dort gelandet wie noch nie an einem einzelnen Tag.
Gemäss den - noch provisorischen - Zahlen würde dies einem Passagierhöchstwert entsprechen, erklärte ein Sprecher. Die endgültigen Zahlen würden Mitte November im Rahmen der Kommunikation zu den Verkehrszahlen publiziert.
Der Sprecher führte die hohe Zahl an Passagieren auf den Umstand zurück, dass die Herbstferien in mehreren Kantonen bereits liefen und in weiteren Kantonen an diesem Wochenende begonnen hätten. Entsprechend seien besonders viele Reisende in die Ferien aufgebrochen oder zurückgekehrt.Die Flughafen Zürich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,77 Prozent fester bei 196,80 Franken.
cf/to
Zürich (awp)
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