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Flugbewegungen 01.09.2026 14:34:00

Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Verkehrsaufkommen wächst auch im August

Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Verkehrsaufkommen wächst auch im August

Am Flughafen Zürich ist das Verkehrsaufkommen auch im August 2026 weiter gestiegen.

Die Zahl der Flugbewegungen lag trotz anhaltender geopolitischer Spannungen erneut über dem Vorjahreswert. Damit setzt sich der Wachstumstrend der vergangenen Monate fort.

Insgesamt wurden im August 25'791 Starts und Landungen gezählt. Das sind 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Gegenüber dem besonders verkehrsreichen Juli ging die Zahl leicht um 1,3 Prozent zurück.

Der verkehrsreichste Tag war der 30. August mit 881 Starts und Landungen. Am ruhigsten war es am 28. August mit 737 Bewegungen. Seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar hat sich das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich damit auf Monatssicht durchgehend über dem jeweiligen Vorjahresniveau gehalten.

In den Monaten Januar bis August stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um 3,9 Prozent auf 183'209. Damit wurde auch das Niveau von 2019, dem letzten Jahr vor dem Corona-Einbruch, um 0,6 Prozent übertroffen.

Die Zahlen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat August werden am 10. September veröffentlicht.

Die Flughafen Zürich-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,29 Prozent tiefer bei 208,20 Franken.

an/uh

Zürich (awp)

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