Flughafen Zürich-Aktie dennoch im Minus: Vier neue Mieter für "The Circle"

Darunter sind drei Dienstleister und eine Confiserie. Wie angekündigt, entfernt sich das Unternehmen damit weiter vom früheren Image des Shopping-Centers.

Laut einer Mitteilung vom Freitag werden die Erdgeschoss-Flächen des Circle neu von Novu Campus, dem SAP Experience Center, dem ZRH Innovation Hub und der Confiserie Bachmann gemietet. "Wir freuen uns sehr über die vier neuen Mieter auf der Gassenebene, die hervorragend zum Circle passen", wird der Circle-Chef des Flughafen Zürich, Stefan Feldmann, zitiert.

Bei Novu Campus handelt es sich um einen Coworking-Anbieter, der ab Mitte 2025 auf knapp 4000 Quadratmetern Fläche Arbeitsplätze für "aufstrebende nationale und internationale Unternehmen" sowie Infrastruktur zur Durchführung von Meeting- und Workshopformaten anbietet.

Der deutsche Softwarekonzern SAP ist laut Mitteilung bereits seit 2021 im Circle ansässig. Nun wolle das Unternehmen im Erdgeschoss das "schweizweit erste SAP Experience Center" eröffnen, um die Produkte des Unternehmens "greifbar und erlebbar" zu machen, heisst es.

Ausserdem sei vor kurzem der ZRH Innovation Hub in den Circle eingezogen, in dem laut Mitteilung "verschiedene Flughafenpartner" künftig "Innovationen vorantreiben". Dort sollen beispielsweise Lösungen entwickelt werden, um Kundenerlebnisse oder die Effizienz am Flughafen zu verbessern.

Als vierten Kunden gewann der Flughafen ausserdem die bekannte Luzerner Confiserie Bachmann. Ab Sommer 2025 werde sie in den aktuellen Räumlichkeiten des Jelmoli Sporthauses ein Fachgeschäft mit integrierter Backstube und Chocolaterie eröffnen, so die Mitteilung weiter. In den Sommermonaten gehöre dazu ausserdem eine Gelateria mit Sitzplätzen auf der Terrasse.

Ankermieter verloren

Ursprünglich war der Detailhandel ein wichtiger Teil des Konzepts beim Circle gewesen. Weil der Gebäudekomplex aber genau während der Coronazeit im Jahr 2020 eröffnet wurde, konnte der Plan am Anfang nicht umgesetzt werden und die Konsumenten blieben dem Circle fern. Doch auch nach dem Ende der Coronamassnahmen blieb der Andrang eher bescheiden. Zudem liessen sich die Detailhandelsflächen nicht vollständig vermieten.

Im Februar 2023 wurde dann bekannt, dass der Ankermieter Jelmoli seine Läden im Circle und am Flughafen per Ende 2024 schliesst, weil der Betrieb des Luxuswarenhauses eingestellt wird. Im Februar 2024 schliesslich gab die Immobilienchefin des Flughafens dann in einem Interview bekannt, dass der Circle weg will vom Image als grosse Detailhandelsdestination.

Die Büroflächen, Restaurants und Hotels seien jeweils gut belegt, bei den Läden brauche es hingegen "gewisse Anpassungen". Die Flächen, die eigentlich für bekannte Detailhandelsmarken vorgesehen gewesen seien, könnten künftig an Firmen vermietet werden, sagte sie. Manche Detailhandelsangebote funktionieren laut einer Sprecherin aber weiterhin sehr gut.

An der SIX fällt die Flughafen Zürich-Aktie vor dem Wochenende zeitweise um 1,66 Prozent auf 189,30 Franken.

tv/ra

Kloten (awp)