Flughafen Zürich-Aktie: Bauvertrag für Noida-Airport bei Delhi unterzeichnet

Das Projekt wurde von Flughafen Zürich an den indischen Totalunternehmer Tata Projects Ltd vergeben, wie es in einem Communiqué vom Freitag hiess. Nach Unterzeichnung des Konzessionsvertrags sowie der Aktionärs- und staatlichen Unterstützungsvereinbarungen sei dies ein wichtiger Meilenstein.

Somit seinen alle Voraussetzungen zur Realisierung des Projektes erfüllt. Das Investitionsvolumen für die Entwicklung und den Bau betrage rund 750 Millionen Franken und liege damit im Rahmen der Schätzungen. Eröffnet werden soll der Flughafen Ende 2024.

Der geplante Greenfield-Flughafen soll den Grossraum Delhi mit anderen Städten in Indien und der Welt verbinden. Das Bauprojekt umfasst einen Terminal, eine Start- und Landebahn sowie land- und luftseitige Infrastrukturen.

Die Papiere der Flughafen Zürich zeigen sich an der SIX zeitweise mit 0,19 Prozent auf 161,10 Franken höher.

