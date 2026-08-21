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21.08.2026 06:37:00
Flughafen Wien: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Flughafen Wien lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Flughafen Wien hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.230 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Flughafen Wien im vergangenen Quartal 336.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flughafen Wien 338.4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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