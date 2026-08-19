Flughafen Wien Aktie 32982728 / AT00000VIE62
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19.08.2026 08:52:20
Flughafen Wien steigerte Halbjahresgewinn um sieben Prozent
Flughafen WienDer Periodengewinn steigt um 7,0 Prozent auf 123,2 Millionen Euro. Der Umsatz stagnierte bei 529,3 Millionen Euro. Der Vorstand hebt die Prognose leicht anWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
52.00 EUR 2.36%
In eigener Sache
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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