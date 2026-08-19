Flughafen Wien Aktie 32982728 / AT00000VIE62
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19.08.2026 16:58:29
Flughafen Wien steigert Gewinn trotz Passagierrückgang
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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Analysen zu Flughafen Wien AG
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