Flughafen Wien: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Flughafen Wien präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.810 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Flughafen Wien mit einem Umsatz von insgesamt 289.8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 2.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch