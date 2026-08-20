Flughafen Wien Aktie 32982728 / AT00000VIE62
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20.08.2026 10:23:48
Flughafen Wien kooperiert mit Bundesheer-Logistikschule
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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19.08.26
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|EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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19.08.26
|EQS-News: Flughafen Wien AG im ersten Halbjahr 2026: Ergebnisverbesserung von +7,0% dank Auslandswachstums, Kostendisziplin und trotz schwieriger Marktbedingungen mit stagnierendem Umsatz (+0,9%) (EQS Group)
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18.08.26
|Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Flughafen Wien AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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