Flughafen Wien hat am 19.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.09 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Flughafen Wien im vergangenen Quartal 317.2 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flughafen Wien 321.0 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch