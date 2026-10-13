Flughafen Wien Aktie 32982728 / AT00000VIE62
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13.10.2026 15:33:17
Flughafen Wien fertigt im September weniger Passagiere ab
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Wien AG
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12.10.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09.10.26
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08.10.26
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06.10.26
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06.10.26
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05.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
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05.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Flughafen Wien AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.