Flughafen Genf mit etwas mehr Passagieren bei weniger Flügen

Genf (awp) - Der Flughafen Genf hat im vergangenen Jahr die Passagierzahlen leicht gesteigert, ist aber weiterhin knapp unter dem Vor-Covid-Niveau geblieben. Die Zahl der Flugbewegungen ist derweil zurückgegangen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr über den Genfer Flughafen 17,85 Millionen Passagiere befördert, was einem Anstieg um 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach, wie der Genève Aeroport am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Flugbewegungen bildete sich derweil um 1,0 Prozent auf 177'288 zurück.

Die Gründe für den Rückgang der Flugbewegungen im Vergleich zum Passagierwachstum liegen im Einsatz grösserer Flugzeuge und in einer steigenden Sitzplatzauslastung, wie es in der Mitteilung heisst. Dazu komme eine Finanzpolitik des Genfer Flughafens, die die Fluggesellschaften dazu veranlasse, die Auslastung pro Flugzeug zu erhöhen. Im Jahr 2025 lag die Sitzplatzauslastung bei über 76,5 Prozent.

Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor der Covid-Pandemie, lag die Zahl der Passagiere 2025 noch um 0,4 Prozent tiefer. Die Zahl der Flugbewegungen des letzten Jahres lagen gar 4,7 Prozent unter dem Niveau von vor der Krise.

Eine erneute Zunahme verzeichnete der Flughafen bei den Luftfrachtvolumen: Die jährlich Frachttonnage belief sich im vergangenen Jahr auf 94'337 Tonnen, gegenüber 90'696 Tonnen im Jahr 2024. Es handle sich um das zweithöchste Ergebnis in der Geschichte des Flughafens.

