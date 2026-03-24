|
24.03.2026 09:00:36
Flughafen Genf macht 2025 weniger Gewinn
Genf (awp) - Der Flughafen Genf hat 2025 beim Umsatz leicht zugelegt, wegen höherer Investitionen aber weniger verdient. Die Anzahl Passagiere stieg minimal.
Der Umsatz nahm im vergangenen Jahr insgesamt um 1 Prozent auf 539 Millionen Franken zu, wie der Flughafenbetreiber am Dienstag mitteilte. Der Reingewinn fiel derweil um 4 Prozent auf 105,8 Millionen Franken. Der Flughafen führt dies vor allem auf steigende Investitionen zurück. Diese beliefen sich auf 110 Millionen Franken.
Trotz der Verzögerung beim Start des Projekts für den multimodalen Verkehrsknotenpunkt und die Anpassung des Terminals sei dies ein Anstieg gegenüber 2024. Wie in früheren Jahren liefert der Flughafen die Hälfte des Reingewinns an den Kanton Genf ab.
Bereits bekannt war die Passagierzahl. In Genf wuchs diese im letzten Jahr um 0,3 Prozent auf 17,9 Millionen. Sie lag damit fast wieder auf dem Vor-Pandemieniveau (-0,4 Prozent gegenüber 2019). Besonders stark legte die Frachtsparte zu. Die jährlich Frachttonnage belief sich im vergangenen Jahr auf 94'337 Tonnen, gegenüber 90'696 Tonnen im Jahr 2024.
Die wichtigsten Airlines blieben wie im Vorjahr Easyjet mit einem Anteil von 46 Prozent am Gesamtverkehr, gefolgt von Swiss mit einem Anteil von gut 12 Prozent. Die Top-5 der Destinationen nach Städten waren weiterhin London, Porto, Lissabon, Paris und Amsterdam. Das erste Ziel ausserhalb Europas ist Dubai auf Rang 15.
ls/hr
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg vor Deeskalation? SMI stabil erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt wird mit wenig Bewegung erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas höher in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.