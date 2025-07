Fluggesellschaft Swiss fliegt Tel Aviv früher als geplant wieder an

Zürich (awp/sda) - Ab dem 29. September will die Fluggesellschaft Swiss die Stadt Tel Aviv in Israel wieder anfliegen. Swiss hatte noch Mitte Juni entschieden, die Flüge bis am 25. Oktober auszusetzen.

Nun hat "eine erneute Bewertung der Situation" ergeben, dass eine frühere Wiederaufnahme möglich ist, wie Swiss am Mittwoch mitteilte.

Die damalige Entscheidung war eine Reaktion auf die israelischen Luftangriffe auf den Iran. Die Dauer der Aussetzung der Fluglinie begründete Swiss mit der Planbarkeit für die Passagiere und die Besatzung.

Seither sind auch Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut ausgesetzt, dies bis Ende Juli. Diese Verbindung will Swiss weiterhin wie geplant ab dem 3. August wieder bedienen, hiess es in der Mitteilung weiter.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gab zuvor am Mittwoch bekannt, neu nicht mehr generell von Reisen nach Israel abzuraten. Der Reisehinweis wurde dahingehend angepasst, dass nun von touristischen und nicht dringenden Reisen nach Israel abgeraten wird.

Die Muttergesellschaft der Swiss, die deutsche Lufthansa, will bereits ab August ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufnehmen.

mk/