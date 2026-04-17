Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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17.04.2026 06:45:36
Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik
DÜSSELDORF/KÖLN (awp international) - Der Streik von Piloten bei der Lufthansa sorgt am Freitag weiterhin für Ausfälle an nordrhein-westfälischen Flughäfen. Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 14 Abflüge und Ankünfte annulliert - neun Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt.
In Köln/Bonn fallen unterdessen den Angaben auf der Flughafen-Webseite zufolge jeweils vier Flüge von und nach München aus. Für die Lufthansa ist es im laufenden Tarifkonflikt der mittlerweile fünfte Streiktag in Folge: An vier Tagen davon waren die Pilotinnen und Piloten zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiter. Bundesweit fallen seitdem zahlreiche Flüge aus./bct/DP/zb
Nachrichten zu Lufthansa AG
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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
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– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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Der heimische Leitindex zeigte sich tiefer, während sich der DAX auf grünem Terrain bewegte. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag höher.