Fluent vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fluent hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 44.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch