25.11.2025 02:29:36
Fluence Energy, Inc. Q4 Profit Falls, Misses Estimates
(RTTNews) - Fluence Energy, Inc. (FLNC) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $17.95 million, or $0.13 per share. This compares with $47.84 million, or $0.34 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 15.1% to $1.042 billion from $1.228 billion last year.
Fluence Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.95 Mln. vs. $47.84 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.34 last year. -Revenue: $1.042 Bln vs. $1.228 Bln last year.
The company initiates FY26 revenue guidance of $3.2 billion to $3.6 billion.
Nachrichten zu Fluence Energy
|
24.11.25
|Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Erste Schätzungen: Fluence Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Fluence Energy-Aktie sackt ab: Umsatz von Siemens-Tochter verfehlt Erwartungen (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Ausblick: Siemens-Tochter Fluence Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)