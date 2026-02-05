Fluence Energy Aktie 114036523 / US34379V1035
05.02.2026 04:12:17
Fluence Energy, Inc. Q1 Loss Climbs
(RTTNews) - Fluence Energy, Inc. (FLNC) revealed Loss for its first quarter of -$45.07 million
The company's earnings came in at -$45.07 million, or -$0.34 per share. This compares with -$41.47 million, or -$0.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 154.4% to $475.23 million from $186.79 million last year.
Fluence Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$45.07 Mln. vs. -$41.47 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.32 last year. -Revenue: $475.23 Mln vs. $186.79 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 3.20 B To $ 3.60 B
Nachrichten zu Fluence Energy
|
04.02.26
|Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Fluence Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.11.25
|Fluence Energy-Aktie dennoch in Grün: Umsatz steigt und Gewinn schwächer als erhofft (finanzen.ch)
|
24.11.25