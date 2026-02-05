Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 04:12:17

Fluence Energy, Inc. Q1 Loss Climbs

Fluence Energy
22.41 CHF -10.64%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Fluence Energy, Inc. (FLNC) revealed Loss for its first quarter of -$45.07 million

The company's earnings came in at -$45.07 million, or -$0.34 per share. This compares with -$41.47 million, or -$0.32 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 154.4% to $475.23 million from $186.79 million last year.

Fluence Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$45.07 Mln. vs. -$41.47 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.32 last year. -Revenue: $475.23 Mln vs. $186.79 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 3.20 B To $ 3.60 B

