Fluence Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fluence Energy stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Fluence Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 602.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 649.9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch