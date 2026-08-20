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20.08.2026 06:37:00
FLSmidth: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
FLSmidth präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.17 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal -8.070 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat FLSmidth 3.94 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.38 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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