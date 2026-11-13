FLSmidth legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FLSmidth hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 584.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 540.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch