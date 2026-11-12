FLSmidth hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FLSmidth hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7.20 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 7.00 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 3.80 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FLSmidth 3.45 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch