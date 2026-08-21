FLSmidth: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FLSmidth hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FLSmidth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 613.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 513.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch