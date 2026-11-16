Flowscape Technology Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Flowscape Technology Registered hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Flowscape Technology Registered mit einem Umsatz von insgesamt 11.1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3.08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch