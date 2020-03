Flowhaven continue sa rapide expansion avec de nouveaux clients, des embauches et des bureaux dans la capitale mondiale du divertissement

Dans les 100 premiers jours suivant l'annonce d'un financement d'amorçage, la solution de gestion de relations pour la concession de licence célèbre les nouveaux clients importants, le nouveau bureau de Los Angeles et les recrutements clés

HELSINKI, 22 mars 2020 /CNW/ -- Flowhaven, la seule solution de licence de marque fondée sur la première plateforme mondiale pour la gestion des relations avec la clientèle, Salesforce, marque trois mois d'expansion accélérée avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Santa Monica, Californie; des nominations à des postes clés; une nouvelle liste de clients et l'élargissement de l'assistance à la clientèle. Le nouveau bureau, situé dans la capitale américaine du divertissement, comprend le nouveau directeur américain des ventes et du marketing, la réussite des clients et le personnel opérationnel. Un directeur des ventes de l'EMOA dirigera les opérations à partir de Londres.

La nouvelle arrive trois mois seulement après que Flowhaven a clos un tour de financement d'amorçage de 5,2 millions de dollars (4,75 millions d'euros). Global Founders Capital a dirigé le tour de financement d'amorçage avec la participation d'investisseurs existants, notamment Icebreaker.vc. Après le tour, Flowhaven est entré dans un portefeuille d'investissements qui comprend Facebook, Slack, Trivago, Canva, Eventbrite et plus encore.

« Notre objectif a toujours été de construire une grande équipe et une culture d'entreprise pour favoriser la croissance à long terme, » a déclaré Kalle Törmä, PDG et cofondateur de Flowhaven. « Grâce à notre nouveau bureau à Los Angeles, nous pouvons nous rapprocher de nos clients d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, et refléter leurs besoins en innovant notre produit et en fournissant le meilleur service de sa catégorie au niveau mondial afin d'assurer leur succès. »

L'entreprise s'est développée pour compter plus de 30 membres d'équipe dans ses bureaux permanents et satellites, dont le siège social à Helsinki, en plus des centres d'activités à Londres, Tokyo, New York et plus encore. L'entreprise accueille deux nouvelles recrues de haut niveau : Thomas McMillin, directeur des ventes des É.-U. et Jeremy Robinson directeur des ventes de l'EMOA. Thomas a commencé sa carrière en tant que directeur des licences sportives à la Walt Disney Company et Jeremy est un vétéran de l'industrie du jouet, ses postes antérieurs étant notamment celui de directeur des ventes chez Tomy au Royaume-Uni.

L'entreprise a également acquis plusieurs nouveaux clients, notamment des concédants de licence, des agents et des titulaires tels que Full-Color Black dba Brandalised dont le portefeuille comprend notamment Banksy; Lisle Licensing qui supervise Masha and the Bear, Nitro Circus, Tetris et plus encore; ainsi que Licensing Link qui travaille pour le compte de Build-A-Bear Workshop, Pantone, le musée Van Gogh, Molang, et d'autres. Flowhaven devrait augmenter considérablement son empreinte aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays clés dans l'année.

