Flowers Foods Aktie 1203558 / US3434981011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.02.2026 23:50:44
Flowers Foods Swings To Loss In Q4, Full-Year Profit Declines
(RTTNews) - Flowers Foods, Inc. (FLO), a producer and marketer of packaged bakery foods, on Thursday, reported results for the fourth quarter and full fiscal year ended January 3, 2026.
For the fourth quarter, the company posted a net loss of $67.1 million, compared to the net income of $43.1 million in the prior-year period. Loss per share was $0.32, compared with earnings of $0.20 per share a year earlier.
Net sales increased to $1.23 billion from $1.11 billion in the comparable quarter last year.
For the full year, Flowers Foods reported net income of $83.8 million, down from $248.1 million in the prior year. Earnings per share were $0.40, compared with $1.17 per share in the previous year.
Net sales for the full year rose to $5.26 billion from $5.10 billion a year earlier.
FLO is currently trading after market at $11.08, down $0.27 or 2.38 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Flowers Foods Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: Flowers Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Flowers Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Flowers Foods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Flowers Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Flowers Foods Inc.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich tiefer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag letztendlich knapp im Minus. Der deutsche Leitindex gab seine Gewinne vollständig wieder ab. Die US-Börsen schlossen mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.