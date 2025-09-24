Flowers Foods Aktie 1203558 / US3434981011
24.09.2025 15:26:14
Flowers Foods CFO Steve Kinsey To Retire
Flowers Foods
10.34 CHF -0.35%
(RTTNews) - Flowers Foods, Inc. (FLO), a maker of packaged bakery foods, said on Wednesday that its Chief Financial Officer, Steve Kinsey, plans to retire at the end of 2025 after 36 years of service, including the last 18 years as CFO.
Subsequently, the company has initiated a search for Kinsey's successor with the help of an executive search firm.
