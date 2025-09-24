Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 -0.9%  SPI 16’677 -0.8%  Dow 46’406 0.3%  DAX 23’683 0.3%  Euro 0.9325 -0.2%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’762 -0.1%  Bitcoin 89’891 1.4%  Dollar 0.7946 0.4%  Öl 68.6 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
US-Regierung plant Einstieg bei Lithium Americas - Aktie schiesst durch die Decke
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Micron Technology-Aktie trotz deutlicher Gewinnsteigerung im Minus
Aktien von SoftBank und Oracle uneins: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
Suche...
200.- Saxo-Deal

Flowers Foods Aktie 1203558 / US3434981011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 15:26:14

Flowers Foods CFO Steve Kinsey To Retire

Flowers Foods
10.34 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Flowers Foods, Inc. (FLO), a maker of packaged bakery foods, said on Wednesday that its Chief Financial Officer, Steve Kinsey, plans to retire at the end of 2025 after 36 years of service, including the last 18 years as CFO.

Subsequently, the company has initiated a search for Kinsey's successor with the help of an executive search firm.

Nachrichten zu Flowers Foods Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten