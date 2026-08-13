Flowco A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Flowco A hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Flowco A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235.9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch