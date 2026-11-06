Flowco A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Flowco A lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 USD gegenüber 0.140 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 258.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Flowco A einen Umsatz von 176.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch