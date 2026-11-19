Flow Capital hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.040 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3.4 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch