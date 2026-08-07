Flotek Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Flotek Industries stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Flotek Industries im vergangenen Quartal 99.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flotek Industries 58.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch