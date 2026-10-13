Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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13.10.2026 14:02:36
Florierender Aktienhandel beflügelt Goldman Sachs-Aktie
Brummende Geschäfte mit Aktienhandel und Börsengängen haben der Investmentbank Goldman Sachs im Sommer glänzende Ergebnisse beschert.
Obwohl die Erträge aus dem Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen minimal zurückgingen, sprangen die gesamten Erträge von Goldman Sachs um fast ein Viertel auf nahezu 18,7 Milliarden Dollar nach oben. Auch hier hatten Experten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.
Das Wachstum lag vor allem am Aktienhandel: Hier wuchsen die Erträge um mehr als 70 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar. Auch die Gebühren der Investmentbank und die Erträge im Fondsgeschäft und der Vermögensverwaltung legten zu.
/stw/mis
NEW YORK (awp international)
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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