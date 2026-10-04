Frontier Aktie 42271529 / JP3829500002
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04.10.2026 19:00:00
Floating Power Plants Are Opening a New Energy Frontier
The renewable revolution is running out of space. Utility-scale solar and wind farms take up enormous tracts of land and are facing increasing legal pushback from many of the communities where their development is planned. However, an enormous expansion of clean energy resources is still needed to stay on track with any feasible pathway toward keeping global warming within 1.5º Celsius of pre-industrial averages – the threshold to avoid the very worst impacts of climate change. Moreover, the expansion of renewable energies is becoming…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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