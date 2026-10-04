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04.10.2026 19:00:00

Floating Power Plants Are Opening a New Energy Frontier

The renewable revolution is running out of space. Utility-scale solar and wind farms take up enormous tracts of land and are facing increasing legal pushback from many of the communities where their development is planned. However, an enormous expansion of clean energy resources is still needed to stay on track with any feasible pathway toward keeping global warming within 1.5º Celsius of pre-industrial averages – the threshold to avoid the very worst impacts of climate change. Moreover, the expansion of renewable energies is becoming…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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