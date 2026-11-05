Flint legte Quartalsergebnis vor

Flint liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Flint die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.07 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.53 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79.59 Prozent auf 267.2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 148.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch