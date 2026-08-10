FLIGHT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FLIGHT gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 13.93 JPY gegenüber -13.350 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.42 Milliarden JPY gegenüber 523.9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch