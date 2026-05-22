FLIGHT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FLIGHT hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.33 JPY gegenüber -11.530 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat FLIGHT 1.23 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 743.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 20.220 JPY gegenüber -38.610 JPY im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat FLIGHT mit einem Umsatz von insgesamt 2.93 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -4.43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch