Flier: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Flier hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.810 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 394.9 Millionen JPY – ein Plus von 62.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Flier 243.5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch