Flexsteel Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flexsteel Industries gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Flexsteel Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.89 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 115.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6.07 USD. Im Vorjahr waren 3.55 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 459.18 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 441.07 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch