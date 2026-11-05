Flexium Interconnect hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Flexium Interconnect präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.56 TWD. Ein Jahr zuvor waren -1.920 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6.14 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.10 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch