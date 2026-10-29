Flex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flex hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.520 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.49 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Flex einen Umsatz von 6.80 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch