FLEX LNG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FLEX LNG hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.310 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat FLEX LNG im vergangenen Quartal 97.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FLEX LNG 85.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch