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20.08.2026 06:37:00
FLEX LNG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FLEX LNG gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.330 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.8 Millionen USD – ein Plus von 24.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FLEX LNG 86.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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