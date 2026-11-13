Flex Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Flex Foods präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7.35 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 345.0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 491.8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch