FLERIE Registered legte Quartalsergebnis vor

FLERIE Registered hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.24 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.560 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat FLERIE Registered im vergangenen Quartal 0.9 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 106.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FLERIE Registered -15.0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch