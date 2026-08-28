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28.08.2026 06:37:00
Fleming Properties Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fleming Properties Registered hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 SEK gegenüber 0.110 SEK im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 22.1 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 5.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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