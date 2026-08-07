FleetCor Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FleetCor Technologies hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FleetCor Technologies ein EPS von 3.98 USD je Aktie vermeldet.

FleetCor Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch