FleetCor Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FleetCor Technologies liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FleetCor Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.38 Milliarden USD – ein Plus von 17.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FleetCor Technologies 1.17 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch