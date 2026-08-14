FLECT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FLECT hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7.03 JPY gegenüber 11.73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22.78 Prozent auf 2.22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch