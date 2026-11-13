FLECT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FLECT hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12.61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29.02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.87 Prozent auf 2.32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch